Visitato solo da un infermiere all’ospedale di Vittoria, morto un 78enne

30/10/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Un uomo è morto dopo essere stato visitato da un infermiere nell’ospedale Guzzardi di Vittoria, in provincia di Ragusa. Adesso l’Azienda sanitaria provinciale deve ai tre eredi della vittima quasi un milione di euro.

Morto dopo essere stato visitato da un infermiere all’ospedale di Vittoria

La notte di Ferragosto, un 78enne si sente male e va al Pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria, in provincia di Ragusa. Una volta lì, viene accolto da un infermiere che lo sottopone a un elettrocardiogramma. Poi gli somministra un antispastico e un diuretico. Dopo di che, congeda il paziente, tranquillizzandolo sul suo stato di salute. Il tutto senza allertare il medico in servizio e senza eseguire i necessari accertamenti che avrebbero fatto emergere che l’uomo aveva un aneurisma dell’aorta addominale, che lo ha portato alla morte poco dopo il rientro a casa.

L’Asp condannata a risarcire gli eredi

L’Asp di Ragusa è stata chiamata in giudizio dalla vedova e dai due figli del 78enne, assistiti dallo studio Seminara & associati di Catania. L’azienda sanitaria provinciale è stata condannata dal tribunale del capoluogo Ibleo al risarcimento complessivo di quasi un milione di euro. L’azienda, infatti, è stata ritenuta civilmente responsabile dell’operato dei propri ausiliari. La condotta dell’infermiere è stata definita «gravemente negligente», ma il tribunale ha rigettato la domanda di rivalsa dell’Asp nei suoi confronti e del medico. Il tribunale, infatti, l’ha ritenuta inammissibile perché condizionata al pagamento da parte dell’azienda del risarcimento. Il tribunale ha affermato che rientra nell’esclusiva discrezionalità del danneggiato il citare o meno in giudizio anche il sanitario.

Il risarcimento dell’infermiere

Contro questa decisione, l’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa ha presentato ricorso davanti alla Corte d’Appello di  Catania. Quest’ultima lo ha rigettato nella parte avanzata contro gli eredi, ma ha accolto quello contro l’infermiere, ritenendo ammissibile la chiamata in causa da parte della struttura per esercitare la rivalsa nello stesso giudizio. Per l’infermiere, il risarcimento da pagare non sarà equivalente a quello che l’Asp deve ai tre eredi (quasi un milione di euro). Nei limiti di quanto prescrive la legge Gelli-Bianco, è pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale. Compresa la retribuzione lorda, ottenuta nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento, o nell’anno immediatamente precedente o successivo. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, incidente auto-scooter di fronte al tribunale
Leggi la notizia

Un uomo è morto dopo essere stato visitato da un infermiere nell’ospedale Guzzardi di Vittoria, in provincia di Ragusa. Adesso l’Azienda sanitaria provinciale deve ai tre eredi della vittima quasi un milione di euro. Morto dopo essere stato visitato da un infermiere all’ospedale di Vittoria La notte di Ferragosto, un 78enne si sente male e […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre
di

L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre 2025 segnala subito un cambiamento importante per i segni d’acqua. Almeno per Cancro e Scorpione, avvantaggiati da Saturno e Nettuno che si rifugiano in Pesci, un po’ oberati da tanti flussi planetari contraddittori. I segni d’aria un po’ depotenziati, con l’Acquario sommerso da impegni, i Gemelli confusi dai cambiamenti […]

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
di

La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]