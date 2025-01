Morto a 88 anni l’ex procuratore capo di Catania Vincenzo D’Agata

È morto all’età di 88 anni il magistrato Vincenzo D’Agata. In servizio come procuratore capo nel palazzo di giustizia di Catania fino al 2011, nel 2016 era stato nominato dalla Regione siciliana commissario straordinario del Comune di Aci Catena. Durante la sua carriera, anche il ruolo di procuratore generale che rappresentava l’accusa nel processo d’appello nei confronti del boss Michele Greco, detto il papa. I funerali s terranno domani mattina nella chiesa di San Marco in zona Tivoli.