Trovato morto l’uomo scomparso nel Messinese: la sua auto in una scarpata

È stato ritrovato senza vita Antonio Milazzo. Il 53enne era scomparso da due giorni e le ricerche dei carabinieri, dopo la segnalazione da parte dei familiari, sono partite dalla zona collinare tra Villafranca e Messina. Il suo corpo è stato ritrovato in zona Ferraro: lì l’uomo – che era un assistente socio-sanitario e supportava i bambini con disabilità – sarebbe precipitato con la sua auto per oltre 150 metri in una scarpata. Sono ancora in corso le operazioni di recupero da parte di militari.