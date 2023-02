Si schianta in auto contro un furgone, morto un poliziotto in pensione nell’Agrigentino

Un poliziotto in pensione è morto in un incidente stradale in via Roma a Racalmuto, in provincia di Agrigento. Stando a quanto ricostruito finora, il 61enne Arcangelo Mattina sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre era alla guida della sua Golf e, per questo, sarebbe andato a sbattere contro un furgone. Il mezzo pesante di trovava davanti a lui nello stesso senso di marcia. Sul posto del sinistro sono intervenuti i carabinieri che stanno portando avanti le indagini per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto avvenuto e accertare se il 61enne è morto a causa del malore oppure in seguito all’impatto con il furgone.