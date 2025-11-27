Morto operaio di Belmonte Mezzagno caduto da impalcatura al Policlinico di Palermo

È morto l’operaio di Belmonte Mezzagno vittima tre giorni fa di un incidente sul lavoro al Policlinico di Palermo. Giuseppe Salvatore La Rosa, 60 anni, era caduto da un’impalcatura al terzo piano ed era poi stato ricoverato per un’emorragia cranica in terapia intensiva. La direzione del Policlinico ha espresso profondo cordoglio e conferma la piena collaborazione con le autorità competenti per l’accertamento delle dinamiche dell’accaduto.

«Assistiamo oggi all’ennesima sconfitta del mondo del lavoro non solo palermitano. Perché la scia di sangue che si porta dietro l‘escalation di incidenti gravi, è ormai una emergenza nazionale che bisogna affrontare insieme e subito. Siamo vicini alla famiglia dell’operaio, i parenti delle vittime troppo spesso affrontano soli il calvario del dolore». Lo hanno affermato la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami e il segretario generale Filca Cisl Palermo Trapani Francesco Danese.

«I dati lo confermano – precisano ancora i sindacalisti -. Palermo con 3.089 denunce di infortunio (23,4% del totale regionale) nel primo semestre di quest’anno, è un territorio dove gli episodi più o meno gravi, sono troppo frequenti, soprattutto in settori come quello edile. Siamo stanchi di parole, vogliamo fatti. Come quelli che portano ai controlli in tutti i cantieri e luoghi di lavoro, alla prevenzione con corsi dedicati ai lavoratori e una piena sinergia fra tutti gli enti e le realtà che si occupano di sicurezza sul lavoro».

