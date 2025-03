Catania, morto un motociclista in via Zia Lisa. Fatale lo scontro con una macchina

Un uomo di 41 anni è morto nella serata di ieri in via Zia Lisa, a Catania. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause da accertare, è andato a sbattere contro una macchina. L’impatto, come riportata la Tgr Sicilia, è stato fatale per il 41enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, con gli agenti chiamati a ricostruire l’esatta dinamica. Il motociclista 41enne è il quarto centauro morto nel capoluogo etneo nelle ultime due settimane.