Morto l’ex assessore regionale Luciano Ordile. Cuffaro: «Ha servito la Sicilia con dedizione»

È morto stanotte a Messina l’ex assessore ed ex deputato regionale democristiano Luciano Ordile. Nato a Gesso nel 1937, aveva 88 anni. Era stato anche alla guida del teatro Vittorio Emanuele di Messina. A metà degli anni Novanta, da assessore regionale al Turismo, fu coinvolto, con una dozzina di persone, nell’inchiesta della procura di Palermo sulle spese per portare una delegazione siciliana alle Universiadi di Fukuoka, in Giappone, per visionare la macchina organizzativa in vista delle Universiadi del 1997 in Sicilia. Il processo portò all’assoluzione degli indagati. I funerali di Ordile si terranno domani alle 11 nel Duomo di Messina.

«Oggi piangiamo la scomparsa di Luciano Ordile, un grande democristiano che ha servito la Sicilia con assoluta dedizione e alto senso delle istituzioni». Lo dice Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc. «Uomo appassionato di cultura, ha dato un impulso importantissimo alla politica della nostra terra, con uno sguardo sempre attento al mondo dei giovani e della scuola. La sua morte – conclude – lascia un vuoto nella comunità politica e culturale di Messina e della Sicilia intera».