Lentini, morto un uomo investito da un treno. Sospesa la circolazione

Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno lungo la tratta Catania-Siracusa in prossimità della stazione di Lentini, nel Siracusano. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.45 e sono ancora in corso i rilievi e gli accertamenti da parte dalla polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Al momento, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Lentini e Agnone. Intanto, è stato attivato un servizio sostitutivo con gli autobus per la tratta interessata.