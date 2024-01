Incidente mortale a Palermo, si indaga su un avvallamento nell’asfalto

Un incidente mortale si è verificato in via Lanza di Scalea a Palermo. A perdere la vita è stato il 43enne Filippo La Barbera. Stando a quanto è stato ricostruito finora, l’uomo – che abitava nel quartiere Zisa del capoluogo – avrebbe perso il controllo del suo Piaggio Beverly, per cause che sono ancora in fase di accertamento. Per questo, a pochi metri da un supermercato, è finito per terra ed è morto sul colpo.

Gli operatori sanitari del 118 che sono stati chiamati a prestare soccorso, hanno soltanto potuto constatare il decesso del 43enne. Sul posto dell’incidente mortale sono intervenuti anche gli agenti dell’infortunistica. Secondo i primi accertamenti effettuati, a causare la perdita del controllo del mezzo a due ruote potrebbe essere stato un avvallamento sull’asfalto. Per chiarire tutta la dinamica sono in corso le indagini da parte dei vigili urbani, che hanno effettuato i rilievi.