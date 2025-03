Incidente stradale a Noto: morto un 14enne che era a bordo di uno scooter

Foto di Marta Silvestre

Un ragazzo di 14 anni, Francesco Mucha, è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte a Noto, in provincia di Siracusa. Insieme all’adolescente sullo scooter c’era anche un suo amico che è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale.

Resta ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto in via Aurispa e le cause sono ancora in fase di accertamento. Stando a quanto emerso finora, nel sinistro sarebbe stata coinvolta anche una macchina, una Fiat Punto. Sono in corso le indagini.