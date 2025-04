Incidente ad Adrano: morto nel giorno del suo 19esimo compleanno

È morto nel giorno del suo 19esimo compleanno Stefano Neri, coinvolto in un incidente in scooter in via San Leo ad Adrano, in provincia di Catania. Secondo quanto è stato ricostruito finora nel corso delle indagini, intorno alle 21 di ieri sera, il mezzo a due ruote sul quale viaggiava si sarebbe scontrato violentemente contro una macchina che poi si sarebbe allontanata, senza prestare soccorso. Sulla dinamica esatta dell’incidente e sulle eventuali responsabilità sono ancora in corso delle investigazioni.

Nel sinistro è rimasto ferito gravemente l’altro ragazzo che era in sella allo scooter insieme alla vittima. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. Per Stefano Neri, gli operatori sanitari non hanno potuto che constatare il decesso. L’altro giovane ferito è stato invece trasportato all’ospedale di Biancavilla. Per i rilievi del caso sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia di Adrano.