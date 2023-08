Morto il giornalista Natale Bruno

«35 di mestiere, quello del giornalista». Così scriveva sui social Natale Bruno, collega della redazione di Telecolor, lo scorso marzo, dopo avere ricevuto un riconoscimento per la sua lunga carriera in questo mondo non sempre semplice. Natale Bruno è morto nella notte a causa di un arresto cardiaco. Aveva 59 anni.

Poche ore prima aveva condotto l’ennesima edizione del telegiornale della sua emittente. «La postazione vuota vicino alla mia scrivania. Mi piacerebbe pensare che sei in ferie, ma la dura realtà è diversa. Questa volta la tragica notizia riguarda proprio te! Buon viaggio collega, ciao Natale», così lo saluta il collega Tonino Demana.

La professionalità di Natale Bruno era persino passata agli onori delle cronache nazionali, lo scorso 21 aprile, quando una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 aveva fatto tremare lo studio di Telecolor proprio mentre si stava registrando il telegiornale, con Bruno che rimane impassibile all’evento e porta a termine il suo lavoro come se niente fosse.

Dalla redazione di MeridioNews le più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi.