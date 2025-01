Scivola per venti metri in un dirupo sulle Madonie: morto un escursionista

foto di Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano su Facebook

Un escursionista è morto dopo essere precipitato per una ventina di metri sulle Madonie. L’uomo, il 60enne palermitano Daniele Scarpaci, faceva parte di un gruppo che era partito da Piano Zucchi per raggiungere la cresta di Pizzo Antenna Piccola. Per cause che sono ancora in fase di accertamento, a un certo punto, l’uomo è scivolato su una roccia e, dopo una caduta di circa venti metri, è finito contro i massi sottostanti.

Il grave incidente è avvenuto in una zona impervia con neve e ghiaccio a circa 1400 metri di altitudine. I suoi compagni sono riusciti a chiamare il 112 e la centrale del 118. A quel punto è scattato l’allarme e sono stati allertati i tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano che sono ancora impegnati nelle operazioni necessarie per recuperare il cadavere del 60enne e organizzarne il trasporto.