Carini, dj muore in consolle durante una serata in un agriturismo

Il 53enne Francesco Milazzo è morto mentre stava lavorando alla consolle in un agriturismo a Carini, provincia di Palermo. Secondo quanto è stato ricostruito finora, il dj ha avuto un malore ed è deceduto mentre stava animando una serata danzante. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Di professione amministratore di condominio, Milazzo coltivava fin da giovane una forte passione per il mondo delle radio.