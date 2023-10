Colpito da un ramo, 30enne muore nel Messinese

Un trentenne è rimasto vittima di un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Castell’Umberto, un comune di poco meno di tremila abitanti in provincia di Messina. Secondo quanto è stato ricostruito finora, l’uomo stava lavorando in campagna quando è stato colpito dal ramo un albero che l’ha ucciso. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

Articoli correlati