Uno chef catanese tra i morti nel crollo della discoteca a Santo Domingo: «Professionista appassionato»

C’è anche uno chef catanese tra le 218 vittime del crollo della discoteca di Santo Domingo (la capitale della Repubblica Domenicana, nei Caraibi) avvenuto martedì scorso. Si chiamava Luca Massimo Iemolo, aveva 48 anni ed era originario di Catania.

Sulla pagina Instagram del ristorante in cui lavorava è comparso un post: «Il team del Sarah Restaurant esprime le più sincere condoglianze e la più profonda solidarietà a tutte le famiglie colpite dal crollo del Jet Set. Una tragedia che ha toccato i cuori dell’intero Paese. Siamo particolarmente addolorati per la perdita del nostro chef Luca Massimo Iemolo, un professionista appassionato di cucina, che ha vissuto la sua professione con dedizione, devozione e rispetto». Luca Massimo Iemolo, sposato e due figli, era partito l’anno scorso per andare a lavorare a Santo Domingo. E da professionista appassionato «metteva impegno per ogni piatto, amore per i sapori. Il suo modo di lavorare in squadra – si legge ancora nel contenuto pubblicato sui social dal ristorante – ha lasciato un segno che non dimenticheremo».