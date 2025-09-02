Siracusa, è morto l’arcivescovo emerito Giuseppe Costanzo

È morto a 93 anni monsignor Giuseppe Costanzo, arcivescovo emerito di Siracusa. Dopo un grave malore e una caduta nei giorni scorsi era stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Umberto I. Classe 1933, Costanzo era nato a Carruba di Riposto (in provincia di Catania). Ordinato sacerdote nel 1955, era stato nominato poi vescovo ausiliare di Acireale nel 1976. Nel 1982 poi papa Giovanni Paolo II lo aveva nominato vescovo di Nola (in Campania). Sette anni più era diventato arcivescovo di Siracusa, ruolo che ha ricoperto fino al 2008, quando ha lasciato la guida della diocesi per raggiunti limiti di età.

Durante il suo episcopato a Siracusa ha completato la costruzione del santuario della Madonna delle lacrime, consacrato poi da papa Giovanni Paolo II nel 1994. Ha indetto l’anno mariano del 2003 per il cinquantesimo anniversario della lacrimazione, e l’anno luciano del 2004 nel quale ottenne anche la concessione del corpo di Santa Lucia, la patrona di Siracusa.

