Catania, due giovani morti in un incidente in moto: si indaga su altri mezzi coinvolti

Due giovani sono morti in un incidente in scooter avvenuto questa notte intorno alle 3 in corso Indipendenza, all’altezza dell’incrocio con corso IV novembre, a Catania. A perdere la vita nell’impatto sono stati un 18enne e un 22enne a bordo di una moto.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 con a bordo gli operatori sanitari e gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo quanto emerso al momento, si tratterebbe di un incidente autonomo. Ma resta ancora da accertare l’ipotesi che possano esserci altri mezzi coinvolti.