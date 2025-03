Morta una 17enne a bordo di un traghetto diretto a Palermo: era in gita scolastica

Una ragazza di 17 anni, studentessa dell’istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto (in Toscana), è morta sul traghetto che da Napoli avrebbe dovuto portare la sua classe, la quarta di indirizzo informatico, a Palermo per la gita scolastica. Stando alle informazioni disponibili finora, la ragazza si sarebbe sentita male mentre si trovava sulla nave. Secondo quanto ricostruito, pare che la 17enne si sia accasciata a terra una volta rientrata all’interno della sua cabina.

Tutto sarebbe accaduto la notte scorsa e a dare l’allarme sarebbero stati i suoi stessi compagni. Ogni tentativo di soccorrere la giovane si sarebbe rivelato inutile. La procura di Torre Annunziata (in provincia di Napoli) ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, nell’ambito delle indagini sulla morte della studentessa 17enne. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia sul cadavere della giovane