Incidente Piazza Armerina, è morta la 23enne nipote della maestra già deceduta

La zia 45enne Maria Carmela Di Bennardo era deceduta sul colpo nell’incidente, a due settimane di distanza, è morta anche la nipote Carla Interlandi (di 23 anni) che si trovava in macchina con lei il 12 gennaio lungo la strada statale 117bis. L’impatto dell’auto guidata dalla maestra (originaria di Comiso e residente ad Acate, nel Ragusano) con un mezzo pesante era avvenuto nel territorio di Piazza Armerina, in provincia di Enna. La giovane, rimasta gravemente ferita, era stata soccorsa e trasportata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è stata ricoverata per 14 giorni nel reparto di Rianimazione ed è morta nella serata di ieri. La 23enne era anche stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per provare a ridurre la grave emorragia cerebrale.