Palermo, morta la 25enne incinta investita dal bus Ast: «Solidarietà al nostro autista»

26/10/2025 di , Tempo di lettura 2 min

È morta la donna di 25 anni incinta che è stata investita da un autobus a Palermo. La ragazza è stata travolta da un pullman di linea extraurbana dell’Ast mentre camminava in via Buonriposo, nel capoluogo. L’impatto è stato molto violento e ha provocato il decesso della vittima.

Morta la 25enne investita da un autobus a Palermo

Dopo essere stato allertato, sul posto dell’incidente, in poco tempo, è arrivato il personale sanitario del 118. La giovane incinta – Grace Opoku, originaria del Ghana (in Africa occidentale) – è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Arrivata al nosocomio in condizioni già gravissime, la 25enne investita dall’autobus a Palermo è morta poco dopo in ospedale. 

Nel luogo dell’incidente – la strada che collega piazza Ponte dell’ammiraglio con via Oreto – sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. Effettuati i rilievi sul posto, sono iniziate le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. E anche per stabilire le eventuali responsabilità. Il pullman è stato sequestrato.

Le indagini sull’incidente

Stando a una prima ricostruzione, la 25enne incinta stava camminando a piedi per strada, insieme ai due suoi figli piccoli. A un certo punto, per cause che sono ancora in fase di accertamento, è stata investita dall’autobus a Palermo. Le indagini, però, devono ancora chiarire con precisione la posizione in cui si trovava la donna al momento dell’impatto. Non solo, fondamentali per la dinamica dell’incidente e per stabilire le eventuali responsabilità saranno pure, per esempio, la velocità del bus e le condizioni di visibilità.

La nota dell’Ast

Il presidente dell’Azienda siciliana trasporti Luigi Genovese esprime «il più profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia» di Grace Opoku. «Siamo profondamente addolorati per quanto accaduto – dice il neo presidente dell’Ast – La notizia dell’incidente ci lascia sgomenti». In una nota, l’azienda ha anche confermato la «piena collaborazione» con le autorità competenti «per fare la massima chiarezza sulla dinamica dell’incidente».

L’autobus coinvolto nell’incidente, intanto, è stato posto sotto sequestro. E sono in corso tutte le verifiche necessarie a chiarire l’esatta dinamica dell’impatto che ha causato la morte della 25enne. «In questo momento di dolore – aggiunge Genovese – desidero anche esprimere solidarietà al nostro autista. Si è trovato di fronte a una circostanza improvvisa e drammatica, senza possibilità di evitarla. Anche lui – conclude il presidente dell’Ast – sta vivendo un trauma profondo che merita rispetto e sostegno da parte di tutti». 

