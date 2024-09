Scontro tra due auto ad Aragona: morta una ragazza di 26 anni

Una 26enne di Agrigento – Martina Frequente – è morta in un incidente stradale che si è verificato durante la notte ad Aragona (nell’Agrigentino). A scontrarsi frontalmente sono stati una Fiat Grande Punto – sulla quale la giovane viaggiava insieme al padre, alla madre e al fidanzato viaggiava – e una Audi A5 con a bordo una coppia. Cinque le persone ferite, portate al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in codice giallo e uno in codice rosso.