È morta la 65enne investita con i nipotini a Palermo, gravissimo un bimbo

È morta Vincenza Lombardo, la 65enne investita in via Portella della Ginestra a Palermo. La donna è stata travolta da un’auto mentre stava attraversando la strada insieme ai nipotini di due e tre anni. Secondo quanto emerso finora in merito alla dinamica dell’incidente, un’automobilista 24enne avrebbe perso il controllo della macchina, avrebbe investito due fioriere e sarebbe poi finita per travolgere la donna con i bambini.

È stato necessario alzare l’auto per liberare la vittima e consentire agli operatori sanitari del 118 di portarla all’ospedale Civico, a bordo di una ambulanza. Una volta arrivata nella struttura sanitaria, già in gravi condizioni per le lesioni riportate nell’impatto, la 65enne è deceduta. Uno dei due nipotini si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale dei Bambini di Palermo.