Morta in casa da giorni nel Catanese, ipotesi incidente domestico

Foto di carabinieri

Una donna di 58 anni che viveva sola in casa in un’abitazione di Biancavilla, nel Catanese, è stata trovata morta: sarebbe deceduta da 4-5 giorni. Secondo i primi accertamenti potrebbe trattarsi di un incidente domestico. La vittima avrebbe battuto la testa e sarebbe caduta a terra. La casa era chiusa dall’interno e in ordine. Sul posto i carabinieri della stazione di Biancavilla e del Sis del comando provinciale di Catania. La procura sta attendendo la valutazione del medico legale prima di disporre, eventualmente, l’autopsia.