Percepivano il reddito di cittadinanza, ma non ne avevano diritto: due arresti e 341 persone denunciate a Monreale

Avrebbero fatto percepire il reddito di cittadinanza a 341 persone che non ne avrebbero avuto diritto. A Monreale, in provincia di Palermo, un 40enne e una 39enne sono stati arrestati e ora si trovano ai domiciliari: l’accusa è di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Secondo quanto accertato dai carabinieri nel corso dell’indagine – partita tra il 2021 e il 2022 – il gestore di un centro di assistenza fiscale (caf) e una sua collaboratrice avrebbero prodotto una serie di attestazioni e di documenti falsi, successivamente allegati alle pratiche per l’ottenimento del reddito di cittadinanza.

Chi si rivolgeva al 40enne e alla 39enne avrebbe pagato circa 200 euro per ottenere l’esito positivo della pratica. Secondo quanto raccolto da chi indaga, le due persone arrestate minacciavano i debitori per recuperare il denaro, inoltre prospettavano la sospensione dei sussidi se non avessero saldato quanto pattuito. Nel corso dell’inchiesta sono state individuate e denunciate 341 persone percettrici del reddito di cittadinanza, che si sarebbero rivolte al caf pur non avendo i requisiti previsti dalla legge per percepire quella misura. Queste persone avrebbero percepito indebitamente circa due milioni e 400mila euro.