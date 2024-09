Monreale, ai domiciliari spaccia cocaina. Il bilancino nascosto tra i giochi dei bambini

Foto di Peggychoucair da Pixabay

I carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato un 50enne, originario dell’agrigentino, con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. Nei pressi dell’abitazione dell’indagato, agli arresti domiciliari sempre per reati legati alla vendita di stupefacente, c’era un continuo via vai. I militari con i colleghi del nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno eseguito una perquisizione.

Grazie al fiuto del pastore tedesco Ron in casa sono stati trovati 70 grammi di cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio, oltre che al materiale per la pesatura ed il confezionamento, nonché denaro in banconote di piccolo taglio verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Il cane antidroga ha trovato lo stupefacente nascosto dentro una scarpa e il bilancino nella cesta dei giochi dei bambini. Il gip ha disposto la detenzione in carcere.