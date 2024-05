Molesta bambina, alcuni residente del quartiere Zen 2 a Palermo tentano di linciarlo

Auto Polizia di Stato

Avrebbe tentato di molestare una bambina di cinque anni e il quartiere Zen 2 di Palermo gli si sarebbe rivoltato contro. Scene da guerriglia alla periferia di Palermo. L’uomo di circa 60 anni è riuscito a trovare rifugio in un appartamento in via Agesia di Siracusa, ma in tantissimi sono arrivati sotto casa e lo hanno minacciato e gli hanno anche distrutto la macchina. Anche la figlia del presunto molestatore si sarebbe schierata con la folla inferocita. Sono dovuti intervenire in massa carabinieri e polizia per scortare l’uomo e portarlo in commissariato.