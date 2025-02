Catania, modifiche alla ztl del castello Ursino. Tra qualche giorno inizia il servizio ganasce in tutta la città

Foto di Sicurauto.it

Una parziale modifica alla zona a traffico limitato di piazza Federico di Svevia e l’imminente inizio del servizio ganasce in tutta la città. Sono le due principali novità annunciate dal Comune di Catania nelle ultime ore. La decisione, in via sperimentale, di modificare le restrizioni nell’area del castello Ursino, arriva dopo un incontro avvenuto tra l’amministrazione comunale e gli operatori commerciali della piazza. Gli stessi che negli ultimi mesi avevano sollevato diverse perplessità sulla decisione del Comune di chiudere al traffico la zona. Presenti all’incontro il sindaco Enrico Trantino, il vicesindaco con delega alla Mobilità Paolo la Greca e il nuovo assessore alle Attività produttive Giuseppe Musumeci.

In dettaglio, fermo restando che nella corsia ovest di piazza Federico di Svevia, da via Castello Ursino a via dell’Angelo Custode, dal 20 maggio al 15 ottobre, l’area pedonale rimarrà inalterata per l’intera giornata, verrà subito varato un provvedimento valido per il periodo che va dal 16 ottobre al 19 maggio, dal lunedì al venerdì, dalle 19,00 all’01,00, che consentirà esclusivamente il transito dei veicoli lungo il percorso. Rimane fermo il divieto di sosta con rimozione delle auto o l’apposizione di ganasce blocca ruota, servizio quest’ultimo che tra pochi giorni verrà attivato in tutta la città.

Una modifica oraria riguarderà anche il carico/scarico delle merci che sarà consentito dalle 8,00 alle 9,00 e dalle 14,30 alle 16,30. Durante l’incontro con i commercianti, il sindaco Trantino ha anche annunciato che nei prossimi giorni verrà attivata la nuova illuminazione artistica del castello Ursino, nei mesi scorsi più volte vandalizzata.