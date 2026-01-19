Non un normale ferito, ma il culmine di vari episodi di liti familiari. È la storia di un 50enne arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Modica, nel Ragusano: il suo ricovero d’urgenza ha subito fatto scattare le indagini sulla moglie 41enne, di origine marocchina. L’uomo è arrivato al presidio con due costole fratturate, gravi ferite al volto e alla testa, e un polmone perforato. I poliziotti, considerati i pregressi interventi che lo avevano già visto vittima di aggressioni, sono subito andati a casa del 50enne, per avviare le indagini sulla moglie. Una volta sul posto, gli agenti hanno trovato l’abitazione con stanze del tutto a soqquadro e rifiuti sparsi. Con la donna che, alla vista degli agenti, ha provato a sfuggire al controllo chiudendosi in una stanza. Alla fine, però, per lei è scattato il fermo per tentato omicidio del marito, maltrattamenti in famiglia ai e sequestro di persona aggravato. La 41enne è stata trasferita nel carcere di piazza Lanza di Catania.