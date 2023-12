Modica: perseguita la 23enne che lo ha rifiutato. Denunciato un uomo di 60 anni

Divieto di avvicinamento per un 60enne residente a Modica (in provincia di Ragusa). L’uomo è stato denunciato da una 23enne, vittima di appostamenti, aggressioni e minacce. Nello specifico, il 60enne l’avrebbe tempestata di telefonate e messaggi tramite i social, minacciandola di gravi ripercussioni qualora non avesse ricambiato il suo sentimento.

In un’occasione, l’uomo avrebbe anche forzato la porta d’ingresso dell’abitazione della ragazza a cui la polizia aveva attivato la procedura d’urgenza del codice rosso. Il 60enne, già sorvegliato speciale, è noto per dei precedenti in materia di reati associativi e contro la persona. Adesso dovrà rispettare almeno 500 metri di distanza dalla donna e non potrà parlarle in alcun modo: previsto l’arresto in caso di violazioni.