Presunto stupro sul traghetto Palermo-Cagliari, marittimo denunciato ma vicenda avvolta dal mistero

Resta, almeno per il momento, avvolta nel mistero la vicenda sul presunto abuso a carattere sessuale denunciato da una passeggera che viaggiava a bordo della nave Cagliari-Palermo della compagnia Grimaldi Lines. L’imbarcazione ieri mattina è rimasta bloccata al porto del capoluogo siciliano per consentire agli agenti di polizia di effettuare alcuni riscontri. La vittima, secondo quanto appreso in queste ore, è una donna di 30 anni, originaria di Catania. Quest’ultima sostiene di essere stata violentata da un marittimo, entrato nella sua cabina. L’uomo si difende specificando di essersi occupato soltanto del cambio delle asciugamani ma è stato denunciato.

Visitata dai medici dell’ospedale Policlinico dopo la denuncia, la passeggera non presenterebbe alcun segno di violenza e non ci sarebbero tracce di sue telefonate ad amici o ex fidanzati, come sostenuto dalla presunta vittima. Le indagini, coordinate dalla procura di Palermo e condotte dalla polizia, comunque non si fermano. Dagli accertamenti sarebbe emerso intanto che la trentenne era sotto effetto di stupefacenti. Massima prudenza dalla Grimaldi Lines, in attesa che gli inquirenti chiariscano cosa sia davvero accaduto.