Misterbianco: ruba auto in un centro commerciale, incastrato dalle telecamere

È stato arrestato a Misterbianco, in provincia di Catania, un 28enne accusato di aveer rubato alcune auto in un parcheggio di un centro commerciale della zona. A incastrarlo sono state le telecamere di videosorveglianza del posteggio dove si vede l’uomo, nell’ottobre 2021, rubare due Fiat 500 per poi abbandonarle. Il 28enne inoltre, avrebbe anche portato via alcuni capi d’abbigliamento dalle auto rubate, vestiti poi ritrovati nel suo appartamento. Il giudice per le indagini preliminari ha stabilito per l’uomo gli arresti domiciliari per il reato di furto aggravato. Nel corso dei controlli sul territorio di Misterbianco, i carabinieri hanno denunciato un 22enne e la madre di 37 anni, ritenuti responsabili di ricettazione perché trovati in possesso di quattro auto rubate.