Misterbianco, apre oggi il supermercato Il Centesimo: «Sosteniamo i produttori siciliani»

Oggi giovedì 16 marzo apre a Misterbianco, in corso Carlo Marx – all’angolo con via Leopoldo Franchetti – il nuovo punto vendita Il Centesimo, insegna siciliana di supermercati già conosciuta nella provincia catanese, vista la presenza dell’insegna ad Acireale, in via Mandorle 24; a Giarre, in viale Libertà, e il più recente a Bronte, in via Pegaso 1. Il Centesimo nasce una quindicina di anni fa dal desiderio di volere garantire una spesa di qualità e largamente variegata senza, però, dovere rinunciare alla convenienza. Non a caso il motto de Il Centesimo è: «Ogni giorno è un gran risparmio!». Ed è proprio questa la missione, nonché la promessa, dell’equipe dietro l’apprezzata insegna siciliana.

Il risparmio è garantito non solo dalla presenza di prodotti di grandi marche, ma anche dai prodotti a

marchio in esclusiva come Nonna Tita, I Gustaioli, Mr Spike e tanti altri, che coniugano perfettamente i

due valori fondanti dell’insegna: qualità e convenienza. «Da diversi anni, investiamo nella nostra terra con grande impegno e passione», afferma Marco Romano, direttore commerciale di Cds S.p.A. «Il format dei supermercati siciliani Il Centesimo è diventato riconoscibile e, soprattutto, molto apprezzato dai nostri clienti. In un periodo difficile dal punto di vista economico, Il Centesimo continua a offrire il risparmio ogni giorno grazie ai nostri prezzi bassi su prodotti di grande qualità. Vogliamo continuare a essere un alleato per i nostri clienti. Siamo felici che, da oggi, anche i cittadini di Misterbianco potranno usufruire del gran risparmio de il Centesimo».

Nel nuovo punto vendita di Misterbianco sarà possibile trovare ogni giorno frutta e verdure fresche, gustosi preparati di macelleria pensati e realizzati dai nostri macellai, carni provenienti da allevamenti selezionati, e ancora pesce fresco, pane fragrante, salumi e formaggi sfiziosi e saporiti. Il Centesimo, inoltre, favorisce e sostiene i produttori siciliani e locali, scegliendoli appositamente in base alla qualità e genuinità dei loro prodotti. Oltre all’immancabile volantino, la spesa quotidiana sarà ancora più conveniente con lo Spicciolo d’Oro digitale e con l’app Il Centesimo, grazie alla quale non solo si potrà avere il volantino sempre a portata di mano, ma questo sarà arricchito da ulteriori promozioni come quelle del volantino online e i coupon, che garantiscono un ulteriore risparmio alla spesa. Il nuovo punto vendita di Misterbianco aprirà giovedì 16 marzo e sarà per tutta la città un’occasione per risparmiare sulla spesa quotidiana trovando tutto in un unico supermercato. Per festeggiare la nuova apertura, durante i primi tre giorni, i clienti riceveranno diversi omaggi (ogni giorno uno diverso e fino a esaurimento scorte). Per conoscere Il Centesimo basta visitare il sito web www.ilcentesimo.it e seguire i canali social ufficiali Facebook www.facebook.com/ilCentesimo e Instagram www.instagram.com/ilcentesimosupermercati