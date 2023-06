Caltanissetta, un minorenne è scappato dal tribunale durante l’udienza

Un minorenne è scappato dal tribunale di Caltanissetta in cui c’era l’udienza in corso. Il giovane, detenuto all’istituto penale nisseno, è sfuggito al controllo degli agenti della penitenziaria uscendo dalla struttura e scappando a piedi per via don Minzoni. Dopo essere stata avvisata la sala operativa della questura, una volante è arrivata sul posto e ha bloccato il ragazzo per poi riportarlo all’istituto.