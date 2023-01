Minorenne arrestato per spaccio a Catania. Trovato in possesso anche di un proiettile

Un 17enne anni è stato arrestato a Catania dai carabinieri per spaccio di droga. I militari lo hanno bloccato in un’abitazione del quartiere Picanello in possesso di 15 dosi di marijuana, per complessivi 30 grammi, due scatoline contenenti alcuni semi di canapa indiana, un bilancino di precisione, un proiettile calibro 7,65 e materiale necessario per il confezionamento della droga. Il 17enne è stato dapprima portato nel centro di prima accoglienza di via Franchetti a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto e disposto il collocamento in una comunità alloggio per minorenni.