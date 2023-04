Pixabay

Minicar si ribalta a Palermo, due ragazzi soccorsi dal 118 e dalla polizia

Incidente stradale con due giovanissimi rimasti bloccati nella vettura. È successo in viale Strasburgo nei pressi di Villa Adriana, a Palermo. Una ragazza a bordo di una minicar ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. A bordo della vettura un ragazzo anche lui minorenne. I due sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Sono intervenuti in soccorso gli agenti di polizia e quelli della municipale per i rilievi.