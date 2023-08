Mineo, in auto con la droga dentro gli slip

Un involucro di cellophane con dentro 50 grammi di cocaina nascosto all’interno dei boxer e sette grammi di marijuana nella tasca dei pantaloni. È quanto i carabinieri della compagnia di Palagonia hanno trovato a un 29enne di Ramacca (in provincia di Catania) che si trovava in macchina lungo la strada provinciale 25/I. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sono stati i militari a notare l’auto – un’Audi Q3 di colore nero – percorrere la strada da Palagonia a Ramacca a gran velocità e il conducente effettuare manovre pericolose.

Così, i carabinieri hanno deciso di fermare l’auto che procedeva verso Caltagirone, in territorio di Mineo. Entrambe le persone a bordo del veicolo sono state controllate. Il passeggero si sarebbe mostrato particolarmente nervoso. E, in effetti, addosso a lui i militari hanno trovato le dosi di sostanze stupefacenti che sono state sequestrate e verranno sottoposte alle analisi di laboratorio. Per il 29enne arrestato è scattata la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.