Mineo: prima l’incidente stradale, poi la denuncia per possesso di droga (negli slip)

Prima l’incidente stradale, poi la denuncia per possesso di droga. Un 21enne di Vittoria, in provincia di Ragusa, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. Sulla strada statale 417 – all’altezza di Mineo, in provincia di Catania – il giovane ha avuto un incidente in macchina apparentemente autonomo e sul posto sono arrivati sia i carabinieri sia il personale del 118. Quando, per visitarlo, gli infermieri hanno iniziato a spogliarlo il 21enne avrebbe provato a coprire i suoi genitali. I carabinieri hanno aspettato che i medici trasportassero il giovane dentro l’ambulanza, così da procedere a un controllo più approfondito.

Alla richiesta dei militari sul perché del suo comportamento, il ragazzo ha prelevato di suoi slip due involucri di plastica: in uno 116 grammi di hashish, nell’altro 9700 euro. Il 21enne non è stato in grado di fornire spiegazioni né sul possesso della droga né su quello del denaro, entrambi sequestrati. Il ragazzo è stato denunciato.