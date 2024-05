Adrano, marijuana nascosta negli slip e in garage: arrestato (e rilasciato) 20enne

foto di Andreea Popa su unsplash

La droga nascosta negli slip, ma anche a casa e in garage. Ad Adrano, in provincia di Catania, un 20enne incensurato è stato arrestato dalla polizia: l’accusa è di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo – fermato per un controllo mentre era alla guida di un’auto – è stato trovato con una dose di marijuana nascosta negli slip. Con lui in macchina c’era una persona con precedenti penali, risultata estranea alla vicenda.

In seguito la polizia ha effettuato perquisizioni nella casa del 20enne e in due garage nella sua disponibilità e ha sequestrato altre 42 dosi di marijuana – per un totale di 460 grammi – e materiale usato per realizzare e per confezionare le dosi. Inoltre sono state trovate 25 cartucce calibro 7,65 detenute illegalmente e circa 1000 euro in contanti, ritenuti frutto della vendita della droga. Successivamente la procura di Catania ha disposto il rilascio del 20enne, perché incensurato.