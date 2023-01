Minacciano una donna che occupa abusivamente una casa per poterlo fare loro, denunciate

Tre donne siracusane (di 31, 47 e 48 anni) sono state denunciate perché accusate del reato di molestie e minacce nei confronti di un’altra donna di 37 anni. Tutte e tre insieme, infatti, avrebbero costretto la vittima a lasciare la casa dove viveva abusivamente per potere andare loro a occuparla sempre comunque in maniera abusiva. Per arrivare all’obiettivo le tre donne, nel tempo, avrebbero messo in atto una serie di comportamenti minacciosi nei confronti della vittima. Le tre donne adesso sono state denunciate.