Minaccia il vicino con due coltelli per avere dei soldi: arrestato 21enne a Catania

12/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Attimi di paura in pieno centro a Catania, in via Antonino di Sangiuliano, dove un 21enne originario del Bangladesh è stato arrestato dalla polizia per tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, armato di un coltello da cucina e di una mannaia di circa 30 centimetri ciascuna, avrebbe minacciato il vicino di casa per farsi consegnare denaro da usare per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

La vittima, riuscita a fuggire, ha immediatamente allertato la sala operativa, consentendo l’intervento tempestivo di una pattuglia. All’arrivo degli agenti, il 21enne, in evidente stato di agitazione, ha puntato le armi contro di loro rifiutando di arrendersi. Solo dopo l’estrazione del Taser da parte di un agente, il giovane ha deposto i coltelli ed è stato fermato. Le armi sono state sequestrate e, su disposizione del pm di turno, il 21enne è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

