Minaccia di morte la moglie con un’ascia e aggredisce i carabinieri: arrestato 59enne a Scicli

Un episodio di violenza domestica si è trasformato in un’aggressione alle forze dell’ordine nella frazione di Donnalucata, dove un 59enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato la moglie con un’ascia e aver attaccato i militari giunti in soccorso. A dare l’allarme, paradossalmente, è stato lo stesso aggressore: l’uomo ha contattato il 112 minacciando di uccidere la moglie qualora i carabinieri non fossero intervenuti. La pattuglia, immediatamente inviata sul posto, ha trovato la donna in strada, in evidente stato di shock e con condizioni di salute precarie.

All’arrivo dei carabinieri, il 59enne è andato in escandescenze e si è scagliato contro di loro, provocando lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Dopo una breve colluttazione, l’uomo è stato immobilizzato e tratto in arresto. L’ascia utilizzata per minacciare la moglie è stata sequestrata. La donna è stata trasportata all’ospedale Nino Baglieri di Modica, dove i medici le hanno riscontrato ferite guaribili in venti giorni. L’uomo è stato arrestato con le accuse di lesioni personali, minacce gravi, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Si trova attualmente detenuto nel carcere di Ragusa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.