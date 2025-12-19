Si avvicina Capodanno e continuano i sequestri di botti illegali. In pericolose quantità. Come i mille chili trovati dalla polizia della divisione Amministrativa e sociale della questura di Catania a un 57enne siracusano. Denunciato a seguito per trasporto di materiale esplodente pericoloso senza autorizzazione. E utilizzando un veicolo non idoneo. Nello specifico, durante un controllo a Piano Tavola, nel Catanese, gli agenti hanno fermato un furgone ritenuto sospetto, con alla guida il 57enne. La perquisizione ha permesso di trovare dieci quintali di fuochi d’artificio, sprovvisti di documenti di tracciabilità e senza che l’uomo abbia saputo spiegarne la provenienza. La quantità fa sospettare che i botti – ora sequestrati – non fossero per una festa di fine anno personale, ma destinati alla rivendita illegale. Il 57enne è stato denunciato per ricettazione.