Milazzo, si tuffa in mare ma non torna a riva: 34enne ritrovato in stato confusionale

Si è tuffato in mare, ma non è tornato a riva. Ieri a Milazzo, in provincia di Messina, un 34enne si è tuffato in mare nel litorale di Ponente, ma non è tornato a riva. A dare l’allarme la compagna di lui. L’uomo si sarebbe tuffato alle 14 e sarebbe stato ritrovato intorno alle 23:30, in stato confusionale e ancora in costume, sulla panoramica di Levante. In mattinata il 34enne sarà sentito dalla capitaneria di porto per capire cosa sia successo in quelle nove ore e mezza. Infatti per arrivare a nuoto dal punto in cui si è tuffato a quello in cui è stato ritrovato – facendo così il periplo del promontorio – l’uomo avrebbe dovuto nuotare per oltre sei miglia. Dopo la segnalazione fatta da due giovani il 34enne è stato trovato e portato in ambulanza all’ospedale di Milazzo.