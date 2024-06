Milazzo, sequestrati 15 chili di pesce in cattivo stato di conservazione

Prodotti ittici in cattivo stato di conservazione e surgelati indicati invece come freschi. Un ristoratore di Milazzo, in provincia di Messina, è stato denunciato per aver detenuto in cattivo stato di conservazione 15 chili di prodotti ittici, che sono stati sequestrati dai carabinieri. Il controllo è stato effettuato con l’ausilio del personale tecnico dell’Azienda sanitaria provinciale. L’uomo è stato denunciato anche per tentata frode nell’esercizio del commercio, perché avrebbe inserito nel menu dei prodotti surgelati indicandoli, invece, come freschi.