Una zona rossa da evacuare per la bonifica di un ordigno bellico. Sarà una giornata movimentata quella di domenica 4 gennaio 2026, a Milazzo, nel Messinese. Dove, tra le 6.30 e le 7.30 del mattino, i cittadini che vivono nell’area attorno a via Migliacca 35 – dov’è stata trovata la bomba, in un terreno privato – dovranno lasciare le loro case. Con animali domestici al seguito. Per tutta la durata dell’operazione di bonifica dell’ordigno, stimata dalle 2 alle 8 ore, in zona rossa sarà vietata la presenza di persone, animali domestici e veicoli parcheggiati. E sarà anche sospeso il traffico, sia di mezzi che di pedoni.

Le direttive per l’evacuazione

Quanti non avranno un altro posto dove andare – come amici e parenti, un ufficio o un negozio – fuori dalla zona rossa, saranno accolti al palazzetto dello sport Franco Milone, in via Nino Romano. Per raggiungerlo saranno anche predisposti degli autobus, dalle 6.30 alle 8, passaggio dalle vie: Col. Magistri, via Ciantro incrocio, via A. De Gasperi, via XX Luglio, via N. Bixio, via Migliavacca. I cittadini con particolari necessità saranno accolti in strutture idonee. Qualunque richiesta va segnalata al comando di polizia locale (al numero 090.9224530, dalle 07.30 alle 21.00) o al Comune di MIlazzo (all’indirizzo dedicato: bonificaob@comune.milazzo.me.it).

Le vie dentro la zona rossa