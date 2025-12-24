Milazzo, evacuazione dalla zona rossa per la bonifica di un ordigno

24/12/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Una zona rossa da evacuare per la bonifica di un ordigno bellico. Sarà una giornata movimentata quella di domenica 4 gennaio 2026, a Milazzo, nel Messinese. Dove, tra le 6.30 e le 7.30 del mattino, i cittadini che vivono nell’area attorno a via Migliacca 35 – dov’è stata trovata la bomba, in un terreno privato – dovranno lasciare le loro case. Con animali domestici al seguito. Per tutta la durata dell’operazione di bonifica dell’ordigno, stimata dalle 2 alle 8 ore, in zona rossa sarà vietata la presenza di persone, animali domestici e veicoli parcheggiati. E sarà anche sospeso il traffico, sia di mezzi che di pedoni.

Le direttive per l’evacuazione

Quanti non avranno un altro posto dove andare – come amici e parenti, un ufficio o un negozio – fuori dalla zona rossa, saranno accolti al palazzetto dello sport Franco Milone, in via Nino Romano. Per raggiungerlo saranno anche predisposti degli autobus, dalle 6.30 alle 8, passaggio dalle vie: Col. Magistri, via Ciantro incrocio, via A. De Gasperi, via XX Luglio, via N. Bixio, via Migliavacca. I cittadini con particolari necessità saranno accolti in strutture idonee. Qualunque richiesta va segnalata al comando di polizia locale (al numero 090.9224530, dalle 07.30 alle 21.00) o al Comune di MIlazzo (all’indirizzo dedicato: bonificaob@comune.milazzo.me.it).

Le vie dentro la zona rossa

  1. via Dei Mille dal civ. 1 al civ. 45
  2. via Giorgio Rizzo dal civ. 187 al civ. 123
  3. via Giorgio Rizzo dal civ. 166 al civ. 112
  4. via Col. Berte’ dal civ. 115 al civ. 103
  5. via Col. Berte’ dal civ. 134 al civ. 116
  6. via Col. Magistri dal civ. 123 al civ. 67
  7. via Col. Magistri dal civ.. 128 al civ. 40
  8. atrada privata Garage delle Eolie accesso compreso tra via Migliavacca e asse viario Rosario Livatino
  9. via San Paolino dal civ. 1 al civ. 17
  10. via San Paolino dal civ. 2 al civ. 38
  11. via Ciantro dal civ. 2 al civ. 22
  12. via Ciantro dal civ. 1 al civ. 5
  13. via Nino Bixio (Tonnara Di Milazzo) dal civ. 2 al civ. 4
  14. via Birago
  15. piazza Sacro Cuore
  16. via Mag. A. Gasparro
  17. via XX Luglio
  18. via Nino Bixio
  19. via Galileo Galilei
  20. via Amerigo Vespucci
  21. piazza Marconi
  22. via Alcide De Gasperi
  23. via Andrea Previti
  24. via Filippo Migliavacca
  25. via Albero
  26. via Magellano
  27. via Andrea Doria
  28. via Marco Polo

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025
di

Settimana di feste quella inaugurata da questo lunedì 22 dicembre, con un oroscopo che parla di affetti e calore. Di cui sono pieni anche gli auguri che questa rubrica astrologica indirizza a tutti i dodici dello zodiaco. In attesa degli speciali per il 2026. Ariete Iniziate benissimo questa settimana voi Ariete, con l’appoggio della Luna […]

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
di

Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l’oroscopo della nostra rubrica astrologica è inaugurato da una splendida Luna. Inizia benissimo per i segni di Fuoco Ariete, Leone e Sagittario: molto accesi da fameliche passioni. In casa Terra, assestamento e sicurezza per Toro e Vergine, mentre il […]

Business in chiaro

Autoproduzione di energia rinnovabile (FER): un’occasione per le imprese siciliane (ma non per tutte)
di

Abbiamo già parlato di bollette. E di come, da costo pressante per le imprese, possa essere affrontato con una strategia. Purché efficace. Con strumenti come il bando Sicilia efficiente (trovi i consigli qui), per ridurre in maniera strutturale il costo dell’energia e finanziare l’investimento con un contributo a fondo perduto significativo. Ma c’è un aspetto […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze