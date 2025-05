Migranti, soccorse in mare 51 persone. Tra loro anche un morto

Cinquantuno persone, tra cui un cadavere, sono state soccorse oggi pomeriggio nel Mediterraneo dal veliero Astral di Open Arms, in collaborazione con la Guardia costiera italiana. I migranti erano partiti sabato 17 maggio da Zuara, in Libia. Quaranta naufraghi sono stati trasportati dalla Guardia costiera italiana in un luogo sicuro, mentre i restanti 10 sono stati portati a bordo del veliero Astral nel porto di Lampedusa. «L’ennesimo drammatico spettacolo a cui siamo costretti ad assistere – affermano dalla Open Arms -. Una situazione che mette ancora una volta in risalto il fallimento dell’esternalizzazione delle politiche migratorie, crudeli e inefficienti: ancora oggi, nel 2025, siamo costretti a fare i conti con i morti. Cosa aspettiamo a intervenire per garantire il diritto alla vita? Cosa aspetta l’Europa a prendere provvedimenti?».