Migranti, nella notte 113 persone sbarcate a Pozzallo. Soccorsa anche una bimba di 21 giorni

Continuano gli sbarchi di migranti in Sicilia. Ieri notte, intorno all’una, 113 persone salvate dalla nave Mare Jonio sono arrivate a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Una bimba di 21 giorni, accompagnata dalla mamma, è stata portata per dei controlli di routine al reparto di Neonatologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Un uomo è stato trasferito all’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica per una sospetta frattura costale. Tra le persone salvate, anche una famiglia – mamma, papà e bimbo di tre anni – e 14 ragazzi minorenni, di cui due – 12 e 14 anni – non accompagnati. Molte delle persone soccorse avevano contratto la scabbia.