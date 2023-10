Migranti, 88 in pericolo in mare. Altri 30 salvati a Pozzallo

Si contano al momento 88 persone in pericolo in mare. Si tratta di un’imbarcazione con a bordo 68 persone e una seconda con altri 20 migranti. La prima è stata localizzata nel Mediterraneo centrale e avrebbe riscontrato problemi nella navigazione per via delle onde alte e del vento. La seconda invece sarebbe alla deriva nella Sar di Malta, a sud est di Lampedusa.

Nel frattempo, stamattina a Pozzallo arriva la motovedetta della Guardia costiera che si è occupata del salvataggio e del trasbordo di circa 30 persone. Queste ultime si sono trovate in condizioni di difficoltà mentre erano a bordo di un barchino per via del mare mosso, a una quarantina di miglia a sud est di Pozzallo.

Sospese stamattina le operazioni di ricerca in mare di eventuali migranti dispersi nello sbarco dello scorso venerdì a Selinunte (Castelvetrano). Le operazioni sarebbero state interrotte per via del forte vento di scirocco. Tuttavia, si continuerà a perlustrare la zona lungo l’arenile tra la foce del fiume Belìce e Porto Palo di Menfi con l’intervento dei vigili del fuoco e dei sommozzatori. Le prime bare sono già state trasportate all’obitorio dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano.