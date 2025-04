Migranti, 37 persone alla deriva a sud della Sicilia: «Non hanno più carburante»

Alarm Phone ha lanciato la notte scorsa un allarme su un’imbarcazione con 37 persone a bordo in pericolo a sud della Sicilia. L’imbarcazione era già stata segnalata nella tarda serata di ieri. «Non hanno più carburante – afferma il centro di monitoraggio non governativo – e sono alla deriva, in condizioni di maltempo. Le autorità facciano il loro dovere smettendo di ignorarli per evitare perdite di vite umane mettendoli in sicurezza».